В горбюджете Запорожья на 2018 год расходы превышают доходы на более один млрд грн

Запорожский горсовет принял бюджет города на 2018 год, в котором расходы превысили доходы на более 1 млрд грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в среду поздно вечером депутаты Запорожского горсовета приняли бюджет города на 2018 год, который составил 7,8 млрд грн.

В ходе обсуждения нового бюджета Запорожья депутаты и руководство города отметили, что главный финансовый документ Запорожья осознанно принят с дефицитом бюджета - его расходы составили - 8,8 млрд грн, что более чем на 1 млрд грн больше доходов.

При этом отметили, что бюджет Запорожья на 2018 год является социально направленным, также в него заложены средства на реализацию ряда городских программ.

В проекте городского бюджета заложено 2 млрд грн – на социальную защиту населения, 2,1 млрд грн – на сферу образования, 1 млрд грн – на здравоохранение, 1 646 400,4 тыс. грн – ЖКХ, 588 628,0 тыс. грн – транспорт.

Также увеличено финансирование капитального ремонта, реконструкции и строительства дорог, капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе ОСББ.

Для покрытия дефицита бюджета Запорожья городская власть обещает активно работать над увеличением доходов города, в том числе за счёт кредитов и инвестиций.