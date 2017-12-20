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22:52 20.12.2017

В горбюджете Запорожья на 2018 год расходы превышают доходы на более один млрд грн

В горбюджете Запорожья на 2018 год расходы превышают доходы на более один млрд грн

        Запорожский горсовет принял бюджет города на 2018 год, в котором расходы превысили доходы на более 1 млрд грн.

      Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в среду поздно вечером депутаты Запорожского горсовета приняли бюджет города на 2018 год, который составил 7,8 млрд грн.

      В ходе обсуждения  нового бюджета Запорожья депутаты и руководство города отметили, что главный финансовый документ Запорожья осознанно принят с дефицитом бюджета - его расходы составили - 8,8 млрд грн, что более чем на 1 млрд грн больше доходов.

      При этом отметили, что бюджет Запорожья на 2018 год является социально направленным, также  в него заложены средства на реализацию ряда городских программ.

      В проекте городского бюджета заложено 2 млрд грн – на социальную защиту населения, 2,1 млрд грн – на сферу образования, 1 млрд грн – на здравоохранение, 1 646 400,4 тыс. грн – ЖКХ, 588 628,0 тыс. грн – транспорт.

      Также увеличено финансирование капитального ремонта, реконструкции и строительства дорог, капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе ОСББ.

      Для покрытия дефицита бюджета Запорожья городская власть обещает активно работать над увеличением доходов города, в том числе за счёт кредитов и инвестиций.

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