Защита требует освободить из-под стражи харьковского соратника Медведчука

Апелляционный суд Харькова назначил на четверг, 21 декабря, рассмотрение жалобы на меру пресечения главе Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - Право народа" Андрея Лесика, подозреваемого в сепаратизме.

"Рассмотрение назначено на завтра (четверг - ИФ) на 13:30. Председательствующий - судья Курило", - рассказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" адвокат А.Лесика Дмитрий Тихоненков.

Он также сообщил, что защита будет требовать освобождения А.Лесика из-под стражи и отмены меры пресечения.

Как сообщалось, А.Лесику объявлено подозрение по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).

По предварительным данным досудебного расследования, проводимого следователями СБУ, будучи депутатом Харьковского горсовета, А.Лесик призывал к изменению границ территории государства. В частности, в публичных выступлениях он призывал блокировать транспортные развязки, чтобы не давать передвигаться по городу военным и полиции, а также провести незаконный референдум и не подчиняться законной государственной власти.

15 декабря 2017г. А.Лесик был задержан сотрудниками СБУ в Луганской области и доставлен в Киевский райсуд Харькова для избрания меры пресечения. В тот же день Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 6 февраля.

Ранее 17 мая 2016 года Харьковский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Лесика, избранного по спискам партии "Видродження". За такое решение проголосовали 63 человека, 1 – "против".

Вечером в тот же день А.Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что обжаловал решение горсовета в суде. 26 декабря 2016 года Дзержинский райсуд Харькова отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме.

30 марта 2017 года Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил жалобу А.Лесика на решение суда первой инстанции и отменил решение горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

А.Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва – от партии "Видродження". Он является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией, и выступал против открытия в Харькове мемориала воинам, погибшим в АТО. Харьковский мэр Геннадий Кернес резко раскритиковал эту позицию.

9 мая 2016 года во время официальной церемонии возложения цветов на Мемориале славы в Харькове произошел ряд стычек из-за георгиевских ленточек. В частности, когда цветы к монументу Родины-матери возлагал А.Лесик, началась потасовка из-за георгиевской ленточки у него на одежде.