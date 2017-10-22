Комбат "ОУН" Коханивский рассказал о причине применения им оружия

Причина, которой комбат "ОУН" открыл огонь, является конфликт вокруг принудительного выселения жильцов из общежития на станции метро "Академгородок" в Киеве, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на 112 телеканал.

"Я сейчас в полиции. Сегодня днем я шел в общежитие, ко мне пристал некий Руслан Качмала, начал угрожать, унижать, завязалась драка. Я имел с собой травматическое оружие, он (Качмала) меня бил и залил газом, я вынужден был достать травмат. Немного мне досталось. Это давний конфликт. Они там выселяют жильцов общежития. Он прямо это делает, а мы их защищаем", - цитирует Н. Коханивского 112 телеканал.

21 октября комбат "ОУН" Н. Коханивский в результате личного конфликта открыл огонь из травматического пистолета и ранил своего собеседника, с которым у него давние счеты. После чего был задержан и доставлен в отделение полиции.

Позже выяснилось, что в результате схватки, некоторые телесные повреждения получил и сам Коханивский, о чем в интервью 112 каналу сообщил начальник ГУ НП в г. Киеве Андрей Крищенко.