События

18:54 21.10.2017

В Киеве руководителя добровольческого движения ОУН доставят в полицию в связи со стрельбой у станции метро

В Киеве руководителя добровольческого движения ОУН доставят в полицию в связи со стрельбой у станции метро

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы возле станции метро "Академгородок" с участием руководителя добровольческого движения ОУН.

Как сообщает сайт столичной Нацполиции, информация о том, что вблизи станции метро "Академгородок" слышны выстрелы поступила в дежурную часть в 16.15.

"Предварительно установлено, что там находился Николай К. с женой. У него возник словесный конфликт с неизвестным, во время которого руководитель добровольческого движения ОУН (вероятно, из устройства для отстрела резиновых пуль) сделал несколько выстрелов в незнакомца", - информирует полиция.

У пострадавшего, личность которого установлена, касательные ранения в спину и ногу. Ему оказали помощь на месте.

Обоих мужчин доставят в управление полиции для установления причин и обстоятельств конфликта.

"На месте происшествия в траве обнаружены ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм", - отмечается в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. После проведения первоочередной проверки события ему будет дана правовая оценка.

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