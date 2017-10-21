В Киеве руководителя добровольческого движения ОУН доставят в полицию в связи со стрельбой у станции метро

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы возле станции метро "Академгородок" с участием руководителя добровольческого движения ОУН.

Как сообщает сайт столичной Нацполиции, информация о том, что вблизи станции метро "Академгородок" слышны выстрелы поступила в дежурную часть в 16.15.

"Предварительно установлено, что там находился Николай К. с женой. У него возник словесный конфликт с неизвестным, во время которого руководитель добровольческого движения ОУН (вероятно, из устройства для отстрела резиновых пуль) сделал несколько выстрелов в незнакомца", - информирует полиция.

У пострадавшего, личность которого установлена, касательные ранения в спину и ногу. Ему оказали помощь на месте.

Обоих мужчин доставят в управление полиции для установления причин и обстоятельств конфликта.

"На месте происшествия в траве обнаружены ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм", - отмечается в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. После проведения первоочередной проверки события ему будет дана правовая оценка.