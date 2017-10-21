Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Харьковской области

В результате пожара в многоэтажном доме в пос.Донец Харьковской области два человека погибли, еще двое спасены, сообщает полиция.

Как сообщает в субботу отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, пожарные обнаружили тела погибших во время тушения пожара в квартире и межэтажном помещении дома в поселке Донец.

По предварительным данным, смерть людей наступила от отравления угарным газом.

"Работники полиции установили, что в результате пожара погибли 61-летний хозяин квартиры, где обнаружили очаг возгорания, и 58-летняя женщина, которая самостоятельно пыталась покинуть помещение", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Причина возгорания устанавливается. Досудебное следствие продолжается.