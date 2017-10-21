СБУ опровергает причастность к спецслужбе второго участника смертельного ДТП в Харькове

Второй участник ДТП со смертельным исходом, произошедшего вечером 18 октября в центре Харькова, водитель автомобиля Volkswagen Touareg не является сотрудником Службы безопасности Украины, заявил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

"Информация, которая активно распространяется в украинских и российских СМИ об участии 18 октября с.г. в резонансном дорожно-транспортном происшествии в центре Харькова сотрудника Службы безопасности Украины, не соответствует действительности. Лицо, управлявшее автомобилем Volkswagen Touareg, не имеет никакого отношения к СБУ", - написал В.Абдула на своей странице в Facebook.

Эту информацию подтвердили также несколько источников в правоохранительных органах. По их словам, водитель Volkswagen Touareg – предприниматель. По информации одного из источников, мужчина занимается торговлей, другого - обменом валют.

Как сообщалось, вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек), остальные были доставлены в медучреждения.

ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Вечером 20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

В тот же день народный депутат Михаил Добкин сообщил, что за рулем второго автомобиля был сотрудник СБУ.

"По трагедии в Харькове. Не в оправдание водителя Лексуса. Есть информация, что за рулем Туарега сидел действующий сотрудник СБУ", — написал в Twitter М.Добкин.