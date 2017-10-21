Младенца похитила семейная пара, потерявшая своего новорожденного ребенка

Двухмесячную девочку из коляски возле киевского садика похитила семейная пара из Вышгорода, которая недавно потеряла своего новорождённого ребенка, сообщил народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Похитителями оказалась семейная пара из Вышгорода. Несколько недель назад они потеряли своего новорождённого ребенка и приняли роковое для себя решение - купить или похитить чужого. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 146 Уголовного кодекса за похищение ребёнка. Вместо того чтоб зачать новую жизнь или усыновить ребёнка законным образом они теперь проведут долгие годы в местах лишения свободы", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он также отметил, что с момента похищения ребенка до момента задержания похитителей не прошло и 24 часов.