Житель Киева под видом интернет-магазина военных аксессуаров сбывал вооружение, привезенное из зоны АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией изъяли в Святошинском районе столицы большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

"Правоохранители установили, что житель столицы организовал бизнес по продаже оружия и под видом интернет-магазина по реализации военных аксессуаров и снаряжения. Злоумышленник сбывал боеприпасы и комплектующие к огнестрельному оружию, в том числе привезенные из района проведения АТО, клиентам из всех регионов Украины", - сообщает в субботу пресс-центр СБУ.

Во время проведения обысков по месту жительства и в гаражном помещении злоумышленника, оперативники спецслужбы обнаружили три автомата Калашникова, два карабина, пистолет ТТ, два пистолета системы "Наган", сигнальный пистолет, два глушителя, оптический снайперский прицел, и почти 4,5 тыс. патронов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).