События

11:07 21.10.2017

Мужчина пытался пронести под Раду винтовку, пистолет и нож – МВД

Киевские правоохранители задержали мужчину, который пытался пройти под стены Верховной Рады с оружием, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Как сообщает МВД Украины в субботу на своей странице в соцсети Фейсбук, у злоумышленника изъяли винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож.

"Его доставили в управление полиции для установления его личности и проведения первоочередных следственных действий. Предоставить объяснения и назвать свои анкетные данные человек отказывается", - сказано в сообщении.

Начальник главного управления Национальной полиции Украины в г.Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112.Украина" в субботу утром сообщил, что пистолет, обнаруженный у мужчины, - для отстрела резиновых пуль, при нем были соответствующие патроны, а винтовку правоохранители еще проверяют.

"Уже установлены его личные данные – он приехал из Одесской области. Оружие это он также там приобрел буквально несколько дней назад. Поэтому будем выяснять, для чего он его купил и зачем он направлялся в палаточный городок", - сказал А.Крищенко.

По его словам, участники акции возле Верховной Рады спокойно и с пониманием отнеслись к задержанию мужчины с оружием. На данный момент ситуация в палаточном городке на ул.Грушевского спокойная.

Правопорядок охраняют 1 тыс. правоохранителей, а в палаточном городке находятся около 250-300 человек.

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