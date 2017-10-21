Полиция Киева разыскивает человека, похитившего младенца возле садика в Оболонском районе

В Оболонском районе Киева в пятницу вечером неизвестный человек похитил младенца, оставленного в коляске возле детского садика, пока его отец ходил забирать старшую дочь, сообщает полиция Киева.

Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции, сообщение о похищении ребенка поступило от отца в дежурную часть Оболонского управления полиции в 17:20 пятницы, 20 октября.

"На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины", - сказано в сообщении.

Похищенная двухмесячная девочка была завернута в "конвертик" белого цвета, одета в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку и синие ползунки.

Женщина-свидетель, которая также пришла в садик за ребенком, рассказала, что видела подозрительного мужчину с грудным ребенком на руках, быстро выходил из здания. Злоумышленник якобы нос ребенка в переносной корзине фиолетового цвета.

Полиция объявила в розыск мужчину 30-ти лет, ростом около 180 см, одетого в черную болоньевую куртку до колен и черную вязаную шапку.

Позже вечером в соцсети Facebook на странице "Громадська варта Оболони" было опубликовано видео с камеры наблюдения на здании детсада №606, на котором зафиксировано, что корзину с детской коляски выносит из детсада темноволосая женщина и быстро уходит.

По информации ТСН, сестра похищенной девочки Анна Гусакова написала в соцсети Instagram, что разыскиваются две женщины 25-30 лет.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения.

Правоохранители просят граждан, которые владеют какой-либо полезной информацией о данном событии, срочно позвонить 102.