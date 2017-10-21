События

09:23 21.10.2017

430 автомобилей ожидали пропуска через КПВВ в субботу утром – Погранслужба

430 автомобилей ожидали пропуска через КПВВ в субботу утром – Погранслужба

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, размещенные на линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе, остается интенсивным, отмечают в субботу утром в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" -30/90; "Марьинка" - 50/100; "Новотроицкое" - 40/60; "Гнутово" - 20/40", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В информации подчеркивается, что за пятницу было оформлено 41,4 тыс чел. и 5,6 тыс транспортных средств: "Майорское" – 9526 человек и 1270 транспортных средств; "Марьинка" – 10527 человек и 1908 транспортных средств; "Новотроицкое" – 8024 человек и 1356 транспортных средств; "Гнутово" – 4614 человек и 1070 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8795 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки в КПВВ "Марьинка" и "Майорское" пограничники обнаружили 2 граждан Украины, которые, возможно, причастны к незаконным вооруженным формированиям. Задержанные переданы сотрудникам СБУ.

Также в пятницу в КПВВ "Гнутово" и "Майорское" пограничники Донецкого и Краматорского отрядов обнаружили 4 автомобиля, которыми граждане намеревались незаконно перевезти через линию разграничения сигареты и товары народного потребления на 40 тыс грн.

В Госпогранслужбе добавили, что за минувшие сутки в КПВВ "Майорское" сотрудники пограничного ведомства зафиксировали два случая предложения взятки за содействие в пересечении линии разграничения. Факты дачи взяток задокументированы. Правонарушители переданы представителям Национальной полиции.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Каталог продуктов питания военнослужащих ВСУ вмещает 355 наименований и соответствует стандартам НАТО

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

В Одесской области задержан военнослужащий изготавливающий и сбывающий взрывные устройства – полицейские

На новую систему питания переведено 12 воинских частей ВСУ

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили перемирие, потерь среди украинских военных нет – штаб

На Харьковщине блокирован канал поставок контрафактного табака и алкоголя

Порошенко учредил флаг, эмблему и знак СНБО – указ

Суд арестовал на 60 суток без возможности залога подозреваемую в смертельном ДТП в Харькове

Зампред Меджлиса крымскотатарского народа Умеров попал в больницу – СМИ

Нацсовет по вопросам телерадиовещания прекратил вещание радиостанций компаний UMH на 36 FM-частотах

ПОСЛЕДНЕЕ

26 октября представители 14 латиноамериканских и карибских государств обсудят кризис в Венесуэле - МИД Канады

Американский миллиардер Том Стайер намерен добиться импичмента Трампа

Правительство Швейцарии направило на Донбасс гумпомощь стоимостью $150 тыс

Суд вновь обязал Розенблата носить электронный браслет

Виновницу смертельного ДТП в Харькове арестовали на два месяца

Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой европейской знаменитостью

Новые требования НБУ к отчетности о заемщиках-физлицах создают угрозу нарушения права человека на приватность – Лутковская

Делегации Украины и Польши провели консультации по вопросам деятельности Совбеза ООН

Власти ЕС провели обыски в BMW

В зоне АТО в пятницу зафиксировано 9 случаев нарушения перемирия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА