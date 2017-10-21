430 автомобилей ожидали пропуска через КПВВ в субботу утром – Погранслужба

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, размещенные на линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе, остается интенсивным, отмечают в субботу утром в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" -30/90; "Марьинка" - 50/100; "Новотроицкое" - 40/60; "Гнутово" - 20/40", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В информации подчеркивается, что за пятницу было оформлено 41,4 тыс чел. и 5,6 тыс транспортных средств: "Майорское" – 9526 человек и 1270 транспортных средств; "Марьинка" – 10527 человек и 1908 транспортных средств; "Новотроицкое" – 8024 человек и 1356 транспортных средств; "Гнутово" – 4614 человек и 1070 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8795 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки в КПВВ "Марьинка" и "Майорское" пограничники обнаружили 2 граждан Украины, которые, возможно, причастны к незаконным вооруженным формированиям. Задержанные переданы сотрудникам СБУ.

Также в пятницу в КПВВ "Гнутово" и "Майорское" пограничники Донецкого и Краматорского отрядов обнаружили 4 автомобиля, которыми граждане намеревались незаконно перевезти через линию разграничения сигареты и товары народного потребления на 40 тыс грн.

В Госпогранслужбе добавили, что за минувшие сутки в КПВВ "Майорское" сотрудники пограничного ведомства зафиксировали два случая предложения взятки за содействие в пересечении линии разграничения. Факты дачи взяток задокументированы. Правонарушители переданы представителям Национальной полиции.