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08:16 21.10.2017

Каталог продуктов питания военнослужащих ВСУ вмещает 355 наименований и соответствует стандартам НАТО

Каталог продуктов питания военнослужащих ВСУ вмещает 355 наименований и соответствует стандартам НАТО

        Около 8 тыс военнослужащих Вооруженных сил Украины ежедневно питаются согласно Каталога продуктов питания из 355 наименований, сообщили в пресс-службе ведомства.

      "Каталогом продуктов питания утвержденным Министром обороны Украины в апреле 2017 определено 355 наименований… Этим Каталогом мы также приближаемся к стандартам, которые приняты в армиях стран-членов НАТО", – сообщил в пятницу начальник Управления продовольственного обеспечения ВСУ Тыла полковник Николай Куклюк.

      Он подчеркнул, что Порядком организации питания личного состава ВС Украины с применением Каталога продуктов питания определенно количество ккал на одного военнослужащего в сутки в пределах от 3,5 тыс до 6 тыс ккал и более.

      Офицер добавил, что в условиях боевых действий и при различных погодных условиях, одним из приоритетных направлений продовольственного обеспечения является создание надлежащих условий хранения пищевых продуктов в полевых условиях. С этой целью тылом Вооруженных сил Украины в течение 2016-2017 годов организована децентрализованная закупка военного имущества номенклатуры продовольственной службы, которое выдано в войска.

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Интерфакс-Украина
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