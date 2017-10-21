Каталог продуктов питания военнослужащих ВСУ вмещает 355 наименований и соответствует стандартам НАТО

Около 8 тыс военнослужащих Вооруженных сил Украины ежедневно питаются согласно Каталога продуктов питания из 355 наименований, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Каталогом продуктов питания утвержденным Министром обороны Украины в апреле 2017 определено 355 наименований… Этим Каталогом мы также приближаемся к стандартам, которые приняты в армиях стран-членов НАТО", – сообщил в пятницу начальник Управления продовольственного обеспечения ВСУ Тыла полковник Николай Куклюк.

Он подчеркнул, что Порядком организации питания личного состава ВС Украины с применением Каталога продуктов питания определенно количество ккал на одного военнослужащего в сутки в пределах от 3,5 тыс до 6 тыс ккал и более.

Офицер добавил, что в условиях боевых действий и при различных погодных условиях, одним из приоритетных направлений продовольственного обеспечения является создание надлежащих условий хранения пищевых продуктов в полевых условиях. С этой целью тылом Вооруженных сил Украины в течение 2016-2017 годов организована децентрализованная закупка военного имущества номенклатуры продовольственной службы, которое выдано в войска.