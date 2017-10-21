События

08:02 21.10.2017

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

        Состоянием на утро субботы, на военных складах вблизи г. Калиновка (Винницкая обл.), открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

      "По состоянию на 7.00 21 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 2 пожарных танка, 2 инженерные машины разграждения, 1 БАТ-2 МО Украины", – говорится в сводке на сайте ведомства в субботу утром.

      Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (74 чел. и 27 ед. тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 2-х километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 28 тыс. 337 га территории, обнаружено и изъято 2 тыс. 887 взрывоопасных предмета. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 465 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

      К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 765 чел. и 163 ед. тех., из них от ГСЧС – 84 чел. и 31 ед. тех., Нацполиции - 6 чел. и 3 ед. тех., Вооруженных сил Украины - 660 чел. и 124 ед. тех., СБУ - 15 чел. и 5 ед. тех.

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