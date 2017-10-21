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07:44 21.10.2017

В Одесской области задержан военнослужащий изготавливающий и сбывающий взрывные устройства – полицейские

В Одесской области задержан военнослужащий изготавливающий и сбывающий взрывные устройства – полицейские

        Одесские правоохранители разоблачили военнослужащего, который занимался изготовлением и сбытом взрывных устройств, сообщили в Нацполиции Одесской области.

      "Оперативниками Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области совместно с военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины и работниками 7 управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины во время реализации самодельных взрывных устройств задержан 27-летний инженер одной из воинских частей Одесской области", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу вечером.

      В информации уточняется, капитан ВСУ осуществлял изготовление взрывных устройств, а также незаконно хранил взрывчатые вещества. В частности, в июле текущего года правоохранителями задокументирован факт подконтрольной реализации задержанным двух конструктивно измененных мобильных телефонов, учебного и боевого электродетонатора, за что он получил 2,6 тыс грн.

      "Непосредственно сегодня во время очередной реализации конструктивно-измененных мобильных телефонов и боевых электродетонаторов на сумму около 8 тыс грн указанный инженер задержан", сообщили правоохранители.

      27-летний военнослужащий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по признакам ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.3 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

      Продолжаются первоочередные следственные действия.

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