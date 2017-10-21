События

07:23 21.10.2017

На новую систему питания переведено 12 воинских частей ВСУ

На новую систему питания переведено 12 воинских частей ВСУ

        На новую систему питания в 2017 году переведено 12 воинских частей Вооруженных сил Украины, до конца года планируется перевод еще 11, сообщили в пресс-службе Сухопутных сил.

      "В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины и приказа Министерства обороны Украины, мы начали в 2017 году перевод определенных 23-х военных частей на новую систему питания с Каталогом продуктов. При этом приготовление пищи с использованием Каталога также осуществляется военными поварами. На сегодня, на новую систему питания переведено 12 воинских частей и 19 столовых", – говорится в сообщении на странице Сухопутных войск ВСУ в Фейсбук в пятницу.

      К концу 2017 года спланирован переход на новую систему продовольственного обеспечения с применением Каталога еще 11 воинских частей и учреждений, среди которых авиационные и лечебные столовые.

      "Сегодня питание военнослужащих Вооруженных сил Украины осуществляется как в пунктах постоянной дислокации (по системе аутсорсинга), так и в районе АТО. Там мы также привлекаем аутсорсинг, но только для подвоза продуктов, а приготовление пищи в АТО и на полигонах, где наши воинские части проходят восстановление боеспособности, осуществляется штатными военными поварами на наших штатных технических средствах", сообщил начальник Управления продовольственного обеспечения ВСУ Тыла полковник Николай Куклюк.

      Он отметил, что для воинских частей, переходящих на систему питания по Каталогу, в 2017 году закуплено современное оборудование на сумму около 50 млн грн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Каталог продуктов питания военнослужащих ВСУ вмещает 355 наименований и соответствует стандартам НАТО

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

В Одесской области задержан военнослужащий изготавливающий и сбывающий взрывные устройства – полицейские

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили перемирие, потерь среди украинских военных нет – штаб

На Харьковщине блокирован канал поставок контрафактного табака и алкоголя

Порошенко учредил флаг, эмблему и знак СНБО – указ

Суд арестовал на 60 суток без возможности залога подозреваемую в смертельном ДТП в Харькове

Зампред Меджлиса крымскотатарского народа Умеров попал в больницу – СМИ

Нацсовет по вопросам телерадиовещания прекратил вещание радиостанций компаний UMH на 36 FM-частотах

В зоне АТО за прошлые сутки потерь нет

ПОСЛЕДНЕЕ

26 октября представители 14 латиноамериканских и карибских государств обсудят кризис в Венесуэле - МИД Канады

Американский миллиардер Том Стайер намерен добиться импичмента Трампа

Правительство Швейцарии направило на Донбасс гумпомощь стоимостью $150 тыс

Суд вновь обязал Розенблата носить электронный браслет

Виновницу смертельного ДТП в Харькове арестовали на два месяца

Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой европейской знаменитостью

Новые требования НБУ к отчетности о заемщиках-физлицах создают угрозу нарушения права человека на приватность – Лутковская

Делегации Украины и Польши провели консультации по вопросам деятельности Совбеза ООН

Власти ЕС провели обыски в BMW

В зоне АТО в пятницу зафиксировано 9 случаев нарушения перемирия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА