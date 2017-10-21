На новую систему питания переведено 12 воинских частей ВСУ

На новую систему питания в 2017 году переведено 12 воинских частей Вооруженных сил Украины, до конца года планируется перевод еще 11, сообщили в пресс-службе Сухопутных сил.

"В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины и приказа Министерства обороны Украины, мы начали в 2017 году перевод определенных 23-х военных частей на новую систему питания с Каталогом продуктов. При этом приготовление пищи с использованием Каталога также осуществляется военными поварами. На сегодня, на новую систему питания переведено 12 воинских частей и 19 столовых", – говорится в сообщении на странице Сухопутных войск ВСУ в Фейсбук в пятницу.

К концу 2017 года спланирован переход на новую систему продовольственного обеспечения с применением Каталога еще 11 воинских частей и учреждений, среди которых авиационные и лечебные столовые.

"Сегодня питание военнослужащих Вооруженных сил Украины осуществляется как в пунктах постоянной дислокации (по системе аутсорсинга), так и в районе АТО. Там мы также привлекаем аутсорсинг, но только для подвоза продуктов, а приготовление пищи в АТО и на полигонах, где наши воинские части проходят восстановление боеспособности, осуществляется штатными военными поварами на наших штатных технических средствах", сообщил начальник Управления продовольственного обеспечения ВСУ Тыла полковник Николай Куклюк.

Он отметил, что для воинских частей, переходящих на систему питания по Каталогу, в 2017 году закуплено современное оборудование на сумму около 50 млн грн.