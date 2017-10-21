26 октября представители 14 латиноамериканских и карибских государств обсудят кризис в Венесуэле - МИД Канады

Министры 14 стран Латинской Америки и Карибских островов обсудят ситуацию в Венесуэле на встрече, которая состоится в Канаде на следующей неделе, сообщила в пятницу глава МИД Канады Христя Фриланд.

"Вместе с нашими партнерами-единомышленниками мы продолжим увеличивать давление на режим Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ)", - заявила она.

"Наша цель ясна: мирное урегулирование кризиса и восстановление демократии и прав человека для всех венесуэльцев", - добавила глава канадского МИД.

В переговорах, которые должны пройти 26 октября, примут участие главы внешнеполитических ведомств Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии, Чили и Ямайки.

В прошлое воскресенье в Венесуэле состоялись выборы губернаторов, на которых победила правящая Единая социалистическая партия.

Организация американских государств, в которую входит и Канада, не признала результаты выборов. Генеральный секретарь организации Луис Альмагро заявил, что "в стране, где нет гарантий эффективной демократии, результаты выборов не могут быть признаны".

Кроме того, ранее Канада и США ввели санкции против правительства Венесуэлы. Они обвинили режим президента страны Н.Мадуро в "антидемократическом" поведении.