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01:17 21.10.2017

Порошенко учредил флаг, эмблему и знак СНБО – указ

        Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об учреждении эмблемы, флага и знака Совета национальной безопасности и обороны и утвердил их официальное описание и изображения.

      "Учредить эмблему, флаг и знак Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа №334/2017, обнародованного на сайте главы Украинского государства в пятницу.

      Также в документе утверждено описание данной символики.

      "Эмблемой Совета национальной безопасности и обороны Украины является квадрат голубого цвета с углублениями по сторонам в форме золотой крепостной стены с четырьмя бастионами по углам. Внутри квадрата помещен малый государственный герб Украины, наложенный на вертикально расположенную золотую булаву и обрамленный по кругу синей лентой с золотыми кантом и надписью "Совет национальной безопасности и обороны. Украина", - говорится в описании.

      Согласно утвержденному описанию флага СНБО, таковым является прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища размещено изображение эмблемы Совета. Высота эмблемы составляет 7/9 ширины полотнища. Стороны полотнища флага идентичны.

      Знаком же СНБО Украины является восьмилучевая звезда с расходящимися лучами, на которой размещена эмблема Совета.

      В указе также определяется порядок использования учрежденной главой государства символики СНБО.

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