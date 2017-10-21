Порошенко учредил флаг, эмблему и знак СНБО – указ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об учреждении эмблемы, флага и знака Совета национальной безопасности и обороны и утвердил их официальное описание и изображения.

"Учредить эмблему, флаг и знак Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа №334/2017, обнародованного на сайте главы Украинского государства в пятницу.

Также в документе утверждено описание данной символики.

"Эмблемой Совета национальной безопасности и обороны Украины является квадрат голубого цвета с углублениями по сторонам в форме золотой крепостной стены с четырьмя бастионами по углам. Внутри квадрата помещен малый государственный герб Украины, наложенный на вертикально расположенную золотую булаву и обрамленный по кругу синей лентой с золотыми кантом и надписью "Совет национальной безопасности и обороны. Украина", - говорится в описании.

Согласно утвержденному описанию флага СНБО, таковым является прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища размещено изображение эмблемы Совета. Высота эмблемы составляет 7/9 ширины полотнища. Стороны полотнища флага идентичны.

Знаком же СНБО Украины является восьмилучевая звезда с расходящимися лучами, на которой размещена эмблема Совета.

В указе также определяется порядок использования учрежденной главой государства символики СНБО.