Американский миллиардер Том Стайер намерен добиться импичмента Трампа

Американский миллиардер Том Стайер запустил кампанию под названием "Необходимо объявить импичмент", целью которой является отстранение президента США Дональда Трампа от власти.

"Он подвел нас к порогу ядерной войны, препятствует правосудию в ФБР и, напрямую нарушая конституцию, принимал деньги от иностранных государств, а также угрожал закрыть новостные организации, которые сообщают правду", - заявил Т.Стайер в видеоролике, опубликованном на сайте запущенной им кампании.

"Если это не повод для импичмента и отстранения (от должности - ИФ) опасного президента, тогда во что же превратилось наше правительство", - добавил он.

"Однажды Конгресс с республиканским большинством объявил импичмент президента за гораздо меньшие (нарушения - ИФ), и сегодня люди в Конгрессе и в его (Д.Трампа - ИФ) собственной администрации знают, что этот президент - это явная и насущная угроза", - сказал миллиардер.

В свою очередь американские СМИ отметили, что Т.Стайер ранее не исключал, что сам он в будущем может баллотироваться на пост президента США.

Ранее в этом году вопрос об импичменте Д.Трампа внесли на рассмотрение палаты представителей Конгресса США конгрессмены от демократов Брэд Шерман и Эл Григ.

Результаты опроса, проведенного ранее по заказу газеты "Ю-Эс-Эй Тудей", показали, что американцы разделились поровну во мнениях по вопросу о том, нужно ли объявлять импичмент президенту Д.Трампу. Так, 42% респондентов выступили за импичмент главы государства, такое же количество опрошенных не поддержали подобную инициативу.