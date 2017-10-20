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23:44 20.10.2017

Суд арестовал на 60 суток без возможности залога подозреваемую в смертельном ДТП в Харькове

Суд арестовал на 60 суток без возможности залога подозреваемую в смертельном ДТП в Харькове

        Киевский райсуд Харькова избрал Елене Зайцевой, подозреваемой в смертельном ДТП в центре Харькова, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 16 декабря, без возможности внесения залога.

      Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение в пятницу вечером огласила судья Светлана Муратова, вернувшись из совещательной комнаты. "Определение подлежит немедленному исполнению", - добавила судья.

      При этом С.Муратова отметила, что на данное определение суда может быть подана апелляция.

      Адвокат подозреваемой Юлия Козырь воздержалась от комментариев касательно вынесенного решения суда.

      "Пока решение не комментирую, не раньше, чем через день-два", - сказала она после судебного заседания.

      Сама находившаяся в зале заседаний Е.Зайцева, выслушав решение, не сдержала слез, закрыла глаза и на вопросы журналистов не отвечала.

      Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в пятницу вечером суд также рассмотрел и удовлетворил ходатайство обвинения об аресте имущества (машин, участвовавших в ДТП) и о лишении подозреваемой прав на вождение.

      "Автомобили Volkswagen и Lexus арестованы. Кроме того, подозреваемую лишили права водить транспортные средства на два месяца", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

      Эти решения суда также могут быть обжалованы в апелляции.

      Как сообщалось, вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек), остальные были доставлены в медучреждения.

      ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

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