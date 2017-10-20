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20:09 20.10.2017

Правительство Швейцарии направило на Донбасс гумпомощь стоимостью $150 тыс

Правительство Швейцарии направило на Донбасс гумпомощь стоимостью $150 тыс

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Киев. 20 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Отдел гуманитарной помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества доставил на восток Украины гуманитарный груз на общую сумму $150 тыс, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Как сообщает пресс-служба МинВОТ, гумпомощь была доставлена на Донбасс рамках 7-й гуманитарной миссии Швейцарии 18 октября 2017 года.

"В частности доставлен полный комплект медицинского оборудования и необходимых расходных материалов (реагентов) в Луганский противотуберкулезный диспансер. Вспышка заболеваний туберкулезом и риск распространения болезни среди населения, проживающего на подконтрольных так и неподконтрольных правительству Украины территориях до сих пор остается проблемой", - сказано в сообщении МинВОТ.

Отмечается, что новое оборудование сократит диагностирование болезни от 2-х недель до 2-дней, что позволит предотвратить распространение заболевания полирезистентный туберкулез в регионе и за его пределами.

В министерстве напоминают, что правительство Швейцарии в течение 2016-2017 года направило 720 т гуманитарного груза общей стоимостью $1,45 млн. и - 1635 т химических реагентов для очистки воды, медицинское оборудование, лабораторию для раннего выявления возбудителей туберкулеза и аппарат для определения вируса гриппа А и вирус гриппа В на сумму 1,48 швейцарских франков.

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