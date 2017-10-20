Суд вновь обязал Розенблата носить электронный браслет

Соломенский районный суд г.Киева обязал народного депутата (внефракционного) Борислава Розенблата носить электронный браслет до 18 декабря 2017 года, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

По информации издания, такое решение в пятницу принял судья Александр Бобровник.

Кроме того, суд обязал Б.Розенблата не покидать без разрешения следователей и суда Киев и Житомир, воздерживаться от общения с рядом свидетелей и подозреваемых, сдать все паспорта для выезда за границу.

"Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней", - добавил Бобровник.

В свою очередь Б.Розенблат заявил, что будет обжаловать это решение. "Поскольку судья дал такую возможность, мои адвокаты подадут такую жалобу", - пояснил нардеп.

Он также добавил, что подаст заявление в Генеральную прокуратуру Украины на действия Национального антикоррупционного бюро Украины по его снятия с самолета и обыска.

Как сообщалось, Б.Розенблат фигурирует в так называемом "янтарном деле", открытом по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Б.Розенблату залог в 7 млн грн, возложил на него обязательства носить электронный браслет, не отлучаться без уведомления органов следствия из Киева и Житомира и сдать все заграничные паспорта. Возложенные на депутата обязательства действовали до 12 сентября. 19 августа Б.Розенблату продлили меру пресечения до 17 октября.

Как сообщил сам Б.Розенблат 24 июля, его семья внесла необходимую сумму залога.

17 октября 2017 года Б.Розенблат сообщил, что срок действия меры пресечения в отношении него закончился, но он и дальше будет содействовать расследованию уголовного производства, фигурантом которого он является.

19 октября сотрудники НАБУ не допустили вылета Б.Розенблата в Германию на лечение, как сообщил его адвокат.

А 20 октября в НАБУ сообщили, что воспрепятствовали вывозу Б.Розенблатом материалов, важных в расследовании "янтарного дела", а также материальных и денежных ценностей, полученных в качестве неправомерной выгоды.

В Бюро пояснили, что обыск в самолете был проведен в соответствии с ч. 3 ст. 233 Уголовного процессуального кодекса Украины для спасения имущества, которое может иметь признаки вещественных доказательств. При этом задержание народного избранника не проводилось, уточнили в НАБУ.