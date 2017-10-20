События

18:54 20.10.2017

Делегации Украины и Польши провели консультации по вопросам деятельности Совбеза ООН

Делегации Украины и Польши провели консультации по вопросам деятельности Совбеза ООН

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица и заместитель министра иностранных дел Республики Польша Йоанна Вронецка обсудили вопросы повестки дня Совета безопасности ООН.

"Украинская сторона подчеркнула настроенность на конструктивное сотрудничество во время непостоянного членства Польши в Совете безопасности, которое начнется 1 января 2018, а также выразила готовность делиться собственным опытом членства в Совете безопасности в течение 2016-2017 годов", - сообщила пресс-служба МИД Украины в пятницу.

Стороны договорились и дальше укреплять двустороннее сотрудничество в рамках ООН и продолжать консультации по всему спектру повестки дня Организации.

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