События

18:02 20.10.2017

Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торговой галереи в Польше

Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торговой галереи в Польше

Шесть человек получили ранения в пятницу в результате нападения вооруженного ножом человека на посетителей торговой галереи в польском городе Сталева Воля, сообщает польский телеканал ТВН24 со ссылкой на представителя пресс-службы местной полиции Анну Клее.

По ее данным, пострадавшие госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

А.Клее добавила, что нападение совершил 27-летний житель города. Он был трезв и ранее не привлекался к ответственности. Его задержали и передали полиции посетители галереи.

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Интерфакс-Украина
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