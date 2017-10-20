Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торговой галереи в Польше

Шесть человек получили ранения в пятницу в результате нападения вооруженного ножом человека на посетителей торговой галереи в польском городе Сталева Воля, сообщает польский телеканал ТВН24 со ссылкой на представителя пресс-службы местной полиции Анну Клее.

По ее данным, пострадавшие госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

А.Клее добавила, что нападение совершил 27-летний житель города. Он был трезв и ранее не привлекался к ответственности. Его задержали и передали полиции посетители галереи.