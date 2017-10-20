Fraport ускорила возврат утерянного и задержанного багажа пассажирам за счет мобильных решений

Германская Fraport AG, управляющая в том числе аэропортом Франкфурта-на-Майне, существенно ускорила возврат задержанного и утерянного багажа пассажирам и упростила соответствующие процедуры, сообщили Fraport и SITA в ходе отраслевой конференции Euro Air Transport IT Summit 2017 в Гамбурге.

Fraport перевела сотрудников на мобильный сервис, позволяющий принимать и обрабатывать заявки через приложение для планшетов SITA WorldTracer Tablet в режиме реального времени и без привязки к традиционным стойкам.

Пассажиры могут быстрее сообщить сотрудникам о задержке или потере багажа, что позволяет избежать очередей и сократить время на решение проблемы. В качестве подтверждения заявки пассажиру выдается квитанция, распечатанная на мобильном принтере, или направляется SMS или электронное письмо.

В случае необходимости сотрудники аэропорта могут на месте распечатать новые багажные бирки в экстренном порядке, чтобы быстрее отправить потерянный чемодан ближайшим рейсом.

"Терять чемодан в путешествии всегда неприятно, и мы во Fraport делаем все возможное, чтобы этого избежать", - отметила исполнительный директор Fraport по операциям Анке Гизен.

По словам президента европейского подразделения SITA Серджио Колеллы, новые технологии помогли сократить количество утерянного или неправильно обработанного багажа наполовину за последние 10 лет.

Предыдущие версии WorldTracer используют более 460 авиакомпаний и багажных служб в 2,8 тыс. аэропортов по всему миру. Версия для планшетов предназначена для стандартных iPad, к которым можно подключить ручные сканеры и Bluetooth принтеры, что повышает мобильность сотрудников аэропорта.

Fraport является оператором международного аэропорта во Франкфурте-на-Майне - самой большой воздушной гавани в Германии и четвертой по величине в Европе. В 2016 году аэропорт Франкфурте-на-Майне обслужил около 60,8 млн пассажиров. Оператор также владеет контрольными пакетами аэропортов в Лиме (Перу), Анталии (Турция), Бургасе и Варне (Болгария), а также управляет сетями розничных магазинов в четырех аэропортах США (Балтимор, Бостон, Кливленд и Питтсбург) через AMU Holdings Inc.

Международная компания SITA создана в 1949 году, принадлежит участникам авиатранспортной отрасли (более 400 членов) и специализируется на разработке решений в области информационных и телекоммуникационных систем для воздушного транспорта, включая обработку багажа, самостоятельную регистрацию и другие виды самообслуживания пассажиров, управление работой аэропорта и службы пограничного контроля. Компания обслуживает более 2,8 тыс. клиентов, включая авиаперевозчиков, операторов аэропортов и различные наземные службы в 200 странах.