НАБУ возбудило еще одно дело против Розенблатта

Законность оснований получения народным депутатом Бориславом Розенблатом дипломатического паспорта, изъятого детективами Национального антикоррупционного бюро Украины 19 октября, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства.

"Сведения о начале расследования внесены детективами НАБУ в Единый реестр досудебных расследований 20 октября. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст.366 (служебный подлог – ИФ) Уголовного кодекса Украины", - сообщает пресс-служба НАБУ в пятницу вечером.

По версии следствия, должностные лица аппарата Верховной Рады, действуя по предварительному сговору с Б.Розенблатом с целью обеспечения последнему возможности выезда за границу, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы.

"В частности, должностные лица управления обеспечения межпарламентских связей аппарата Верховной Рады Украины направили в адрес департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины письмо с просьбой выдать дипломатический паспорт народному депутату Бориславу Розенблату, который якобы должен был с 18 по 22 октября 2017 уехать в Израиль для изучения возможностей кооперации и сотрудничества между Украиной и израильской Торгово-промышленной палатой, а также Ассоциацией производителей Израиля", - уточняют в Бюро.

В НАБУ отмечают, что на основании этого письма "в связи с выездом в служебную командировку" народному депутату выдали дипломатический паспорт, который он 19 октября использовал в личных целях - для выезда в ФРГ.

"Приведенные данные, свидетельствующие о возможном внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, детективы НАБУ установили в ходе расследования уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине (так называемого "янтарного дела")", - добавили в Бюро.