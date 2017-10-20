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17:49 20.10.2017

НАБУ возбудило еще одно дело против Розенблатта

НАБУ возбудило еще одно дело против Розенблатта

Законность оснований получения народным депутатом Бориславом Розенблатом дипломатического паспорта, изъятого детективами Национального антикоррупционного бюро Украины 19 октября, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства.

"Сведения о начале расследования внесены детективами НАБУ в Единый реестр досудебных расследований 20 октября. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст.366 (служебный подлог – ИФ) Уголовного кодекса Украины", - сообщает пресс-служба НАБУ в пятницу вечером.

По версии следствия, должностные лица аппарата Верховной Рады, действуя по предварительному сговору с Б.Розенблатом с целью обеспечения последнему возможности выезда за границу, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы.

"В частности, должностные лица управления обеспечения межпарламентских связей аппарата Верховной Рады Украины направили в адрес департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины письмо с просьбой выдать дипломатический паспорт народному депутату Бориславу Розенблату, который якобы должен был с 18 по 22 октября 2017 уехать в Израиль для изучения возможностей кооперации и сотрудничества между Украиной и израильской Торгово-промышленной палатой, а также Ассоциацией производителей Израиля", - уточняют в Бюро.

В НАБУ отмечают, что на основании этого письма "в связи с выездом в служебную командировку" народному депутату выдали дипломатический паспорт, который он 19 октября использовал в личных целях - для выезда в ФРГ.

"Приведенные данные, свидетельствующие о возможном внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, детективы НАБУ установили в ходе расследования уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине (так называемого "янтарного дела")", - добавили в Бюро.

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Интерфакс-Украина
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