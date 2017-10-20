ГПУ направила в суд дело директора департамента платежных систем НБУ и его сообщников

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению директора платежных систем Национального банка Украины, главного экономиста НБУ и двух сообщников, выступивших в роли посредников, в получении неправомерной выгоды.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу, установлено, что глава департамента платежных систем НБУ из корыстных побуждений разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников, в роли которых выступали главный экономист указанного госучреждения и два физических лица, неправомерной выгоды на общую сумму $35 тыс. в два этапа от директора одного из ООО за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы для осуществления наличных и безналичных перевод в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.

Действия руководителя структурного подразделения НБУ квалифицированы по ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, главного экономиста указанной государственного учреждения и одного из посредников по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а также другого пособника по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"Обвинительный акт в указанном уголовном производстве 19 октября 2017 направлен в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Генпрокуратура не называет имена обвиняемых, однако, как ранее сообщалось, 2 февраля 2017 года представители Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины задержали при получении последней части неправомерной выгоды в сумме $25 тыс. директора департамента платежных систем НБУ Сергея Шацкого и трех его сообщников-посредников.

По данным правоохранителей, чиновник разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников от директора одного из ООО неправомерной выгоды на общую сумму $35 тыс. в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис" для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу предприятию свидетельства.

Один из посредников - гражданин Азербайджана, о чем письмом уведомлено посольство Республики Азербайджан в Украине.

Задержанный представитель НБУ был уведомлен о подозрении по ч.4 ст.368 УК Украины, а также его сообщники по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщники – посредничество в ее получении).

Печерский райсуд Киева 6 февраля избрал меру пресечения С.Шацкому взятие под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 800 тыс. грн. В отношении его трех сообщников, выступавших в роли посредников, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по месту постоянного проживания.

Уже 8 февраля С.Шацкий был отпущен под залог 0,8 млн грн.