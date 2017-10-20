Более 1 млн человек могут потерять работу, если ЕС и Британия не придут к соглашению по Brexit

Евросоюз лишится около 1,2 млн рабочих мест, если Европейскому союзу и Великобритании не удастся прийти к соглашению по Brexit, заявил в пятницу министр по защите прав потребителей Бельгии Крис Петерс.

"Потенциальный ущерб для нашей страны может быть катастрофическим", - отметил он.

"Согласно нашим подсчетам, таможенные сборы с импорта из Соединенного Королевства и экспорта туда (в том случае, если ЕС и Великобритания не придут к соглашению по торговле - ИФ), достигнут 2,22 млрд евро", - сообщил К.Петерс.

"В случае такого развития событий Бельгия потеряет 42 тыс. рабочих мест, Великобритания - 526 тыс. и ЕС в целом - не менее 1,2 млн", - добавил он.

Ранее в пятницу лидеры 27 стран, остающихся в Евросоюзе после выхода Великобритании, согласились начать подготовку ко второй стадии переговоров с Лондоном - о характере будущих отношений.

Как сообщалось ранее, одним из противоречий между Лондоном и Брюсселем была очередность событий на переговорах. Брюссель требовал сначала договориться по трем ключевым проблемам (о правах граждан двух сторон, проживающих на территориях друг друга, статусе границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, расчете Великобритании по всем финансовым счетам члена ЕС). Лондон предлагал еще до окончательного решения этих проблем начать договариваться о характере будущих отношений, об особом режиме в торговле.

В свою очередь председатель Евросовета Дональд Туск ранее выразил надежду, что уже в декабре стороны смогут перейти ко второй стадии переговоров.