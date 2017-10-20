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17:04 20.10.2017

Защита подозреваемой в смертельном ДТП в Харькове просит суд отправить ее под домашний арест

Защита подозреваемой в смертельном ДТП в Харькове просит суд отправить ее под домашний арест

Защита просит избрать Елене Зайцевой, подозреваемой в смертельном ДТП в центре Харькова, меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

"Прошу отказать в удовлетворении ходатайства о содержании под стражей и избрать другую, менее суровую меру пресечения", - сказала адвокат Юлия Козырь в ходе заседания Киевского райсуда Харькова в пятницу.

Отвечая на уточняющий вопрос судьи Светланы Муратовой, Ю.Козырь сказала, что защита просит о домашнем аресте подозреваемой. Адвокат назвала подозрение, объявленное ее подзащитной, необоснованным, а риски, на которые ссылается обвинение в ходатайстве об аресте, недоказанными.

По словам Ю. Козырь, Е.Зайцева не намерена скрываться от следствия. Она также сообщила, что её подзащитная испытывает частые головные боли (последствия ЧМТ, полученной в результате ДТП в 2007г) и нуждается в лечении.

В настоящее время суд приступил к изучению доказательств.

Сторона обвинения ходатайствует об аресте Е.Зайцевой без определения залога и ссылается на то, что иначе подозреваемая может попытаться повлиять на свидетелей и/или скрыться от следствия.

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