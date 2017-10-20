В СММ ОБСЕ вновь призывают стороны конфликта на Донбассе отвести вооружение от линии столкновения

Во избежание эскалации конфликта и достижения стабильного перемирия на востоке Украины стороны должны отвести вооружение за пределы дальности огня, подчеркивает первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

На брифинге в пятницу в Киеве он сообщил, что на минувшей неделе СММ ОБСЕ в Украине зафиксировала 3 тыс. 335 фактов нарушения режима прекращения огня, что на 24% больше, чем на позапрошлой неделе.

"Рост (нарушений режима тишины – ИФ) является отражением общей тенденции… До сих пор фиксируется не отведенное тяжелое вооружение и слишком близкое расположение сторон друг к другу", - сказал он.

По словам А.Хуга, на минувшей неделе мониторинговая миссия зафиксировала 55 единиц вооружения, размещенных с нарушением линии разграничения: 26 – в подконтрольных Украине районах, 29 – в неконтролируемых районах.

"Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал среди прочей техники 5 артиллерийских установок и 3 пушки "Рапира" в Новоселовке, которая контролируется так называемой "ДНР". Все это вооружение должно быть отведено по крайней мере на 25 км от линии разграничения, но оно не отведено", - отметил первый замглавы спецмиссии.

В то же время, по его словам, в подконтрольном Украине Александрополе беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал среди прочей техники 20 артиллерийских установок. "Опять же – это вооружение должно быть по меньшей мере за 25 км от линии столкновения, но оно не отведено", - подчеркнул А.Хуг.

Кроме того, он рассказал, что СММ зафиксировала факты укрепления сторонами своих огневых позиций, в некоторых местах - на расстоянии менее 100 метров друг от друга.

"Все эти нарушения режима прекращения огня являются ничем иным, как вялотекущим конфликтом, но за более чем за 3,5 года мы усвоили одно: не существует никакой уверенности… Правда в том, что никто не знает, на какой стадии конфликта мы сейчас находимся… Сегодняшняя низкая интенсивность боевых действий может с легкостью перерасти во внезапное обострение ситуации", - сказал он.

В связи с этим А.Хуг подчеркнул, что для достижения стабильного перемирия и недопущения активизации конфликта "стороны должны безотлагательно принять меры".

"Они должны, согласно обязательствам, которые взяли на себя в Минске более 3 лет назад, отвести вооружение за пределы дальности огня, они должны выполнить свое обещание и развести силы и средства. Если эти причины будут устранены, тогда мы достигнем устойчивого прекращения огня ", - подытожил он.