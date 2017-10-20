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13:53 20.10.2017

Кабмин утвердил программу оснащения ГСЧС современной авиатехникой для привлечения на эти цели 100 млн грн кредита

Кабмин утвердил программу оснащения ГСЧС современной авиатехникой для привлечения на эти цели 100 млн грн кредита

Кабинет министров Украины утвердил программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части оснащения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям современной авиационной техникой ля привлечения на эти цели 100 млн грн кредита под государственные гарантии.

Согласно постановлению №791 от 18 октября, выполнение программы предусматривается путем закупки современного многоцелевого поисково-спасательного вертолета и оснащения им авиационного подразделения ГСЧС.

Объем привлеченного в 2017 году кредита под госгарантии не должен превышать 100 млн грн. Выполнение программы рассчитано до конца 2020 года.

В сообщении, которое прилагается к тексту постановления, говорится, что утверждения программы позволит привлечь в 2017 году кредит для изготовления и поставки поисково-спасательного вертолета.

Планируется, что он будет использоваться при проведении авиационных работ по поиску и спасанию и тушению пожаров в пожароопасные периоды и в задачах по противодействию лесным пожарам в Украине.

Как сообщалось, 11 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов при доработке проекта государственного бюджета страны на 2018 год учесть потребности ГСЧС в семи вертолетах и одном самолете.

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Интерфакс-Украина
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