Кабмин утвердил программу оснащения ГСЧС современной авиатехникой для привлечения на эти цели 100 млн грн кредита

Кабинет министров Украины утвердил программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части оснащения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям современной авиационной техникой ля привлечения на эти цели 100 млн грн кредита под государственные гарантии.

Согласно постановлению №791 от 18 октября, выполнение программы предусматривается путем закупки современного многоцелевого поисково-спасательного вертолета и оснащения им авиационного подразделения ГСЧС.

Объем привлеченного в 2017 году кредита под госгарантии не должен превышать 100 млн грн. Выполнение программы рассчитано до конца 2020 года.

В сообщении, которое прилагается к тексту постановления, говорится, что утверждения программы позволит привлечь в 2017 году кредит для изготовления и поставки поисково-спасательного вертолета.

Планируется, что он будет использоваться при проведении авиационных работ по поиску и спасанию и тушению пожаров в пожароопасные периоды и в задачах по противодействию лесным пожарам в Украине.

Как сообщалось, 11 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов при доработке проекта государственного бюджета страны на 2018 год учесть потребности ГСЧС в семи вертолетах и одном самолете.