События

12:48 20.10.2017

Участие в проекте "Реабилитация раненых детей" приняли 80 детей из Донбасса

Участие в проекте "Реабилитация раненых детей" приняли 80 детей из Донбасса

С начала проекта "Реабилитация раненых детей" Гуманитарного штаба Рината Ахметова 10 марта 2016 года помощь получили 80 пострадавших детей из Донбасса, 71 из них прошли курс реабилитационного лечения в санаториях, еще 9-ти были выданы технические средства для восстановления и медикаменты.

"С просьбой помочь раненым детям на горячую линию Штаба звонили родители из разных уголков Донбасса. Больше всего заявок на реабилитацию поступило из Донецка, Мариуполя, Авдеевки, Краматорска. Также помощь получили юные жители Горняка, Красногоровки, Марьинки, Антрацита, Енакиево и Харцызка", - рассказал на пресс-брифинге Гуманитарного штаба Р.Ахметова "Реабилитация раненых детей": результаты работы за 2 года" в четверг директор Гуманитарного штаба Александр Вишняков.

Ирина Темерко, руководитель программы "Адресная помощь", в рамках которой проходит проект, сообщила, что большинство детей, получивших помощь, родом из Донецкой области – 84,5%. Из Луганской – 15,5%.

Каждый четвертый ребенок с наиболее тяжелыми травмами, прошел курс восстановления более одного раза. Для проведения курса реабилитации были выбраны санатории в Славянске, Бердянске и Запорожье. Заместитель главного врача санатория "Славянский курорт" (г.Славянск) Владимир Тарелкин, который присоединился к брифингу по видеосвязи, отметил, что у всех детей, проходивших курс восстановления, улучшилось состояние здоровья.

По данным ЮНИСЕФ, обнародованным в 2017 году, во время войны на Донбассе погибли 70 детей. Еще 222 ребенка получили ранения разной степени тяжести.

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