События

12:46 20.10.2017

Сотрудники ГФС в Днепре изъяли из незаконного оборота фальсикат алкоголя на 1,5 млн грн

Сотрудники ГФС в Днепре изъяли из незаконного оборота фальсикат алкоголя на 1,5 млн грн

В Днепре сотрудники налоговой милиции в рамках проведения операции "Акциз-2017" ликвидировали подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя и изъяли продукцию на 1,5 млн грн, сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Билан на своей странице в Facebook.

По словам Сергея Билана, нелегальное производство водки размещалось в складском помещении одной из котельных Днепра. Установленное оборудование позволяло изготавливать приблизительно 10 тыс. литров фальсифицированного алкоголя в неделю.

"Фальсификат разливали в полулитровые бутылки и пятилитровые емкости, которые затем доставляли в магазины розничной торговли. Кроме того, указанную продукцию также реализовали через интернет", - отметил С.Билан.

Как отмечается в сообщении, правоохранители устанавливают причастных к незаконной деятельности лиц. Ведутся следственные действия.

Как сообщалось, 21 августа 2017 года 260 сотрудников налоговой милиции провели обыски в производственных, складских и офисных помещениях на 27 государственных спиртовых заводах.

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