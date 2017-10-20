Пиротехники за сутки обезвредили 70 взрывоопасных предметов в Донецкой области

За минувшие сутки, 19 октября, пиротехнические расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили и уничтожили 70 единиц взрывоопасных предметов в Донецкой области.

"Из них 45 артиллерийских снарядов, 3 минометных мины, 15 гранат, 1 реактивный боеприпас и 6 других взрывоопасных предметов", - сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в пятницу.

Всего 19 октября в Донецкой области пиротехники обследовали территорию общей площадью 13,15 га. "Пиротехнические работы проводились в г.Мариуполь, а также в Бахмутском, Никольском, Марьинском, Волновахском и Ясиноватском районах", - говорится в сообщении.