События

12:46 20.10.2017

Пиротехники за сутки обезвредили 70 взрывоопасных предметов в Донецкой области

За минувшие сутки, 19 октября, пиротехнические расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили и уничтожили 70 единиц взрывоопасных предметов в Донецкой области.

"Из них 45 артиллерийских снарядов, 3 минометных мины, 15 гранат, 1 реактивный боеприпас и 6 других взрывоопасных предметов", - сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в пятницу.

Всего 19 октября в Донецкой области пиротехники обследовали территорию общей площадью 13,15 га. "Пиротехнические работы проводились в г.Мариуполь, а также в Бахмутском, Никольском, Марьинском, Волновахском и Ясиноватском районах", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается - ГСЧС

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и детаноции боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

В Харьковской области в праздники подразделения ГСЧС переводят на усиленный режим несения службы

С начала года на пожарах в Украине погибли более одной тысячи человек, почти столько же пострадавших

На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

В Киеве обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны – ГСЧС

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и детонации боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура открыла дело по факту задолженности по зарплате горнякам шахты "1/3 Новогродовская"

Участие в проекте "Реабилитация раненых детей" приняли 80 детей из Донбасса

Сотрудники ГФС в Днепре изъяли из незаконного оборота фальсикат алкоголя на 1,5 млн грн

Бойцы "Дозора" и КОРДа под руководством специалистов из США прошли курсы по организации ночных спецопераций

В зоне АТО за прошлые сутки потерь нет

В МИД Финляндии вводится должность посла по гибридным угрозам

Мадрид планирует провести досрочные выборы в Каталонии в январе 2018 года

НАБУ установило новые обстоятельства, из-за которых подозрение нардепу Полякову нужно уточнить

Украинская сторона пытается активизировать переговоры в формате "5+2" по Приднестровью

Розенблат пытался вывезти материалы по "янтарному делу"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА