Бойцы "Дозора" и КОРДа под руководством специалистов из США прошли курсы по организации ночных спецопераций

Бойцы 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" Государственной пограничной службы и полицейские департамента КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия) под руководством американских коллег из Администрации по борьбе с наркотиками в рамках учебных курсов с 25 сентября по 20 октября совершенствовали навыки по проведению специальных ночных операций.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, все бойцы, участвовавшие в обучении, успешно сдали экзамен и в пятницу получили сертификаты о завершении учебных курсов.

В погранведомстве указали, что для обеспечения проведения данного тренинга посольство США в Украине закупило и предоставило для нужд Госпогранслужбы 30 комплектов специального оборудования, в том числе портативные приборы ночного видения PSV-14, инфракрасные целеуказатели общей стоимостью более $135 тыс.