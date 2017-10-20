События

12:42 20.10.2017

В зоне АТО за прошлые сутки потерь нет

В зоне АТО за прошлые сутки потерь нет

В четверг, 19 октября, ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий потерь среди украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции нет", - сказал А.Лысенко на брифинге в Киеве в пятницу.

По его словам, количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований значительно уменьшилось, тяжелое вооружение боевики не применяли. Из 15 обстрелов позиций сил АТО со стороны боевиков 10 были прицельными. На донецкое направление пришлось 6 обстрелов, на приморское (мариупольское) – 5, на луганское – 4.

Как сообщалось, по данным штаба АТО, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим тишины, Вооруженные силы Украины 9 раз отвечали боевикам.

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