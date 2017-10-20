События

12:31 20.10.2017

В МИД Финляндии вводится должность посла по гибридным угрозам

 В министерстве иностранных дел Финляндии будет учреждена должность посла по вопросам гибридных угроз.

В обязанности нового посла будет входить содействие выявлению и отражению гибридных угроз, сообщает в пятницу портал телерадиовещания Yle со ссылкой на выступление главы МИД республики Тимо Сойни (Timo Soini) на курсах национальной обороны.

Три года назад во внешнеполитическом ведомстве Финляндии уже была учреждена должность посла по кибербезопасности. В сферу его полномочий входят вопросы борьбы с угрозами, направленными на информационные сети.

Кроме того, в октябре нынешнего года в Финляндии официально открылся Европейский центр противодействия гибридным угрозам. Среди стран-учредителей центра, помимо Финляндии, еще 11 государств, в том числе США, Великобритания, Германия и Швеция, страны Балтии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура открыла дело по факту задолженности по зарплате горнякам шахты "1/3 Новогродовская"

Участие в проекте "Реабилитация раненых детей" приняли 80 детей из Донбасса

Сотрудники ГФС в Днепре изъяли из незаконного оборота фальсикат алкоголя на 1,5 млн грн

Пиротехники за сутки обезвредили 70 взрывоопасных предметов в Донецкой области

Бойцы "Дозора" и КОРДа под руководством специалистов из США прошли курсы по организации ночных спецопераций

В зоне АТО за прошлые сутки потерь нет

Мадрид планирует провести досрочные выборы в Каталонии в январе 2018 года

НАБУ установило новые обстоятельства, из-за которых подозрение нардепу Полякову нужно уточнить

Украинская сторона пытается активизировать переговоры в формате "5+2" по Приднестровью

Розенблат пытался вывезти материалы по "янтарному делу"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА