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10:40 20.10.2017

Бесплатной правовой помощью пользуются ежегодно 700 тыс. украинцев – Петренко

Бесплатной правовой помощью пользуются ежегодно 700 тыс. украинцев – Петренко

Министр юстиции Павел Петренко заявляет, что услугами центров бесплатной правовой помощью пользуются ежегодно около 700 тыс. граждан Украины.

"Мы имеем, начиная с 2014 года, 550 центров бесплатной правовой помощи, которые находятся по всей стране, они предоставляют консультации в среднем 700 тыс. украинских граждан ежегодно", - сказал П.Петренко в ходе часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.

Министр отметил, что в центры обращаются граждане по вопросам жилищных субсидий, защите прав, имущественным вопросам.

По словам П.Петренко, уровень жалоб на работников центров составляет около 1%.

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Интерфакс-Украина
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