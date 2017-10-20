События

10:32 20.10.2017

Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превышает $1 млрд

Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превышает $1 млрд

Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии этой осенью предварительно оценивается в $1 млрд, но велика вероятность, что эта сумма будет расти, сообщает MarketWatch.

Как сообщил государственный страховой инспектор Дейв Джонс, согласно первым данным восьми страховщиков, которые получили десятки тысяч обращений от застрахованных граждан, общая сумма ущерба составляет $1,045 млрд.

"Эти цифры - только начало истории об одной из самых смертоносных и самых дорогостоящих катастроф в истории Калифорнии", - заявил он.

После того, как эвакуированные жители смогут вернуться домой, количество страховых исков возрастет, ожидают чиновники.

По состоянию на четверг от огня погибли 42 человека. Пострадало более 3 тыс. автомобилей, а также свыше 7 тыс. домов и других объектов недвижимости, в основном в северной части штата, где расположены винодельческие районы.

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Интерфакс-Украина
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