События

10:23 20.10.2017

Lexus, сбивший людей в Харькове, участвовал в гонках

Lexus, сбивший людей в Харькове, участвовал в гонках

Автомобиль Lexus, въехавший в людей в Харькове, принимал участие в гонках по городу, сообщил народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Украины Антон Геращенко, ссылаясь на видео с камер наблюдения.

"И я и все, кто видел видео, задавались вопросом: почему девушка-водитель "Лексуса" даже не пыталась затормозить в момент столкновения? (…) "Лексус", оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову. А несчастные пешеходы стали жертвами глупого желания малолетней девицы пофорсить", - написал А.Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, следствие должно установить личность водителя второго авто, участвовавшего в "покатушках".

Как сообщалось, вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар ул.Сумская и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой парень), остальные были доставлены в медучреждения.

Водитель задержана в порядке ст.208 УПК Украины.

ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

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Интерфакс-Украина
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