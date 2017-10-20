События

10:14 20.10.2017

Начальник одного из отделов Генштаба ВСУ, попавшийся на взятке, арестован на 2 месяца

Начальник одного из отделов Генштаба ВСУ, попавшийся на взятке, арестован на 2 месяца

Начальник одного из отделов Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины, полковник У., уличенный во взяточничестве, по решению суда взят под стражу сроком на 60 суток с правом внесения залога в сумме 96 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, военная прокуратура Дарницкого гарнизона вручила задержанному уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Дарницкий райсуд Киева удовлетворил иск военной прокуратуры Дарницкого гарнизона и принял решение об отстранении полковника от должности. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом выхода под залог 96 тыс. грн.

Как сообщалось, 17 октября Военная прокуратура Дарницкого гарнизона совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержала одного из начальников отдела Генштаба ВСУ во время получения взятки в сумме $3 тыс.

Полковник требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду за согласование разрешения на проведение эколого-геологического обследования территории воинской части с целью установления ячеек нефтехимического загрязнения и проведения восстановительных работ одним из частных предприятий.

По информации пресс-центра СБУ, речь идет о начальнике одного из отделов Управления планирования радиационной, химической, биологической защиты ВСУ.

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