События

09:46 20.10.2017

Насиров по решению суда сможет выезжать в Киевскую область

Насиров по решению суда сможет выезжать в Киевскую область

Отстраненному по решению суда главе ГФС Роману Насирову 19 октября были продлены процессуальные обязанности, и теперь сможет выезжать за пределы Киева в Киевскую область, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на издание "Наши гроши".

"Суд разрешил Насирову перемещаться по Киеву и Киевской области, где в Козине у него есть дом. Ранее отстраненный чиновник не мог выезжать за пределы столицы", сообщает издание.

Вместе с тем, электронный браслет, который был предписан судом для ношения Насировым – не отменен. Но теперь снимать его разрешается только в медицинских целях.

"Остальные обязанности суд оставил без изменений, а именно: сдать паспорта и другие документы, дающие право выезда за границу; прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и / или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по этому уголовном производству", - уточняется в сообщении.

Насиров находится под наблюдением, после того как 2 марта ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении властью в интересах народного депутата Александра Онищенко.

8 марта Соломенский райсуд Киева избрал для Насирова меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн гривен. 16 марта, после внесения необходимой суммы родными, Насиров вышел из СИЗО в Киеве.

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Интерфакс-Украина
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