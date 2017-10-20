На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается - ГСЧС

Состоянием на утро пятницы, вблизи г. Калиновка (Винницкая область) открытых очагов и горения и взрывов боеприпасов не наблюдается, сообщили в Гоосслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 20 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 2 пожарных танка, 2 инженерные машины разграждения, 1 артиллерийский тягач (БАТ-2) МО Украины", говорится в сводке на сайте ведомства в пятницу утром.

Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (74 чел. и 27 ед. тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 2-х километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 27 тыс. 877 га территории, обнаружено и изъято 2 тыс. 858 взрывоопасных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 464 заявки от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 778 чел. и 164 ед. тех., из них от ГСЧС 97 чел. и 32 ед. тех., Нацполиции - 6 чел. и 3 ед. тех., Вооруженных сил Украины - 660 чел. и 124 ед. тех., СБУ - 15 чел. и 5 ед. тех.