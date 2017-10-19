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20:27 19.10.2017

Возле АП митингует уже около 500 человек

Возле АП митингует уже около 500 человек

Около 500 человек митингует на пересечении улиц Банковая и Институтская в центре неподалеку от здания администрации президента Украины в четверг вечером.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 20:40 акция проходит мирно, участники демонстрации выкрикивают лозунги "Киев, вставай" и другие.

Первая часть митингующих пришли вместе с народным депутатом фракции "Самопомич" Егором Соболевым, остальные подошли позднее.

Силы правоохранителей преграждают митингующим проход на ул.Банковую, на которой расположено здание АП. Сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии выстроились не менее, чем в пять рядов.

Также силы правоохранителей расположились в районе здания Национального банка Украины, расположенного на пересечении Банковой и Институтской.

Сам Е.Соболев и внефракционный народный депутат Юрий Левченко прошли за кордон правоохранителей и направились к зданию администрации главы государства.

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