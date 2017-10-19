ОБСЕ продлила мандат наблюдателей на двух пунктах пропуска на неконтролируемом участке границы с РФ, украинская делегация разочарована отказом в расширении мандата

Постоянный совет ОБСЕ на 1161-ом заседании в четверг одобрил решение о продлении на три месяца, до 31 января 2018 года мандата миссии наблюдателей на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на неконтролируемом участке украино-российской границы.

"Мандат Миссии, состоящий из 22 сотрудников, остается неизменным. Действуя в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, наблюдатели будут следить и сообщать о ситуации на двух российских контрольно-пропускных пунктах, а также о перемещениях через границу. Миссия действует на местах с 29 июля 2014 года", - сообщается на официальном сайте ОБСЕ в четверг.

В связи с принятием этого решения делегация Украины в ОБСЕ сделала заявление, в котором высказала глубокое разочарование единоличным отказом РФ предоставить согласие на расширение мандата миссии на весь участок границы, прилегающий ко временно неконтролируемой правительством Украины территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Такие действия РФ свидетельствуют о сознательном нежелании способствовать деэскалации ситуации на Донбассе и сознательном намерении продолжать поставки тяжелого вооружения, военного оборудования и боеприпасов, боевиков и наемников, осуществлять поддержку террористической деятельности на территории Украины", - говорится в комментарии МИД Украины в связи с решением Постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата, опубликованном на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Делегация Украины призывала РФ к неуклонному выполнению взятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей, в первую очередь положения п.4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года об установлении контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы с созданием зоны безопасности вдоль границы со стороны Украины и РФ, прогресс в исполнении которого является критически важным для деэскалации ситуации на Донбассе.