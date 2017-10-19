Следующее заседание суда по делу Януковича состоится 25 октября

Оболонский районный суд Киева перенес слушание дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 10.00 25 октября, как было определено ранее графиком слушания дела.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в четверг суд исследовал ряд видеоматериалов, представленных стороной гособвинения, - видеозаписи событий в Крыму в феврале-марте 2014 года, в том числе видео камер наблюдения Верховного Совета Крыма, а также выпуски новостей украинских телеканалов марта 2014 года, видео российских телеканалов и любительские материалы.

По окончании воспроизведения видеозаписей суд перенес слушание дела на 25 октября.

Кроме того, на заседании суда государственный адвокат В.Януковича Максим Герасько сообщил, что находился в РФ, но не смог встретиться со своим клиентом, и попросил суд компенсировать ему расходы на поездку. Суд не стал удовлетворять эту просьбу, поскольку это не предусмотрено законодательством.

Перед заседанием суда журналистам М.Герасько сообщил, что не встретился со своим клиентом и, соответственно, не может в полной мере представлять его интересы в суде. В связи с этим он заявил о намерении просить перерыв в заседании суда.

"Я не имею права действовать вопреки желанию клиента или не согласовав с ним правовую позицию. Поэтому невозможно продолжать рассмотрение дела, пока правовая позиция не будет согласована", - сказал адвокат.

В ходе судебного заседания М.Герасько отметил, что в целом проведение специального судебного расследования считает незаконным, не может согласовать свою правовую позицию с В.Януковичем, а также заявил, что ему необходимо время для ознакомления с материалами дела.

Председательствующий судья Владислав Девятко усмотрел в подобного рода заявлениях "фактическое злоупотребление правом на защиту", несколько раз поинтересовался, будет ли адвокат в дальнейшем защищать В.Януковича. Получив ответ адвоката, что тот не может отказаться от выполнения своих обязанностей защитника, суд определил, что М.Герасько продолжает представлять защиту В.Януковича и использует для этого все возможные способы.

Также между адвокатом и председательствующим судьей была небольшая дискуссия относительно возможности слушания дела после 18.00. М.Герасько просил перерыв в заседании суда в 18.00, ссылаясь на Трудовой кодекс, но его просьба удовлетворена не была.

По графику слушаний дела следующее заседание после 25 октября назначено на 26 октября, на 10.00.