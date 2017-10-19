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18:37 19.10.2017

Генпрокуратура Украины объявила о подозрении генералу российской армии

Генпрокуратура Украины объявила о подозрении генералу российской армии

 Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в ведении агрессивной войны и совершении теракта российскому генералу, который занимал руководящую должность в "министерстве обороны ДНР" и отдал приказ об обстреле Авдеевки в феврале текущего года.

"Одному из чиновников Вооруженных сил Российской Федерации, действующему генералу российской армии объявлено подозрение в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины. Ему инкриминируется совершение террористического акта, который привел к гибели людей, ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленными убийствами людей", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в четверг, указав, что за совершение этих преступлений предусмотрен максимальный срок наказания - пожизненное лишение свободы.

Так, досудебное расследование установило, что этот генерал, находясь на руководящей должности "министерства обороны" террористической организации "ДНР", 1 февраля 2017 года отдал приказ об артиллерийском обстреле Авдеевки Донецкой области, в результате чего погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины и один гражданский, 12 военнослужащих ВСУ и трое гражданских лиц получили ранения, также в результате обстрелов повреждены или разрушены 56 объектов гражданской инфраструктуры города.

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