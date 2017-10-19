Украина не будет изменять модель обучения в венгерских школах до получения выводов Венецианской комиссии - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что Украина не будет изменять модель обучения в школах с венгерским языком обучения до получения выводов Венецианской комиссии касательно статьи о языке обучения в законе "Об образовании".

"При этом мы берем обязательства до согласования этой модели, а также до получения выводов Венецианской комиссии не делать никаких шагов по изменению модели обучения, которая существует в венгерских школах", - сказала Л.Гриневич в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом в Киеве в четверг.

Как сообщалось, 28 сентября вступил в силу закон Украины "Об образовании".

Закон среди прочего определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

13 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным заявил, что будет выступать против дальнейшего сближения Украины с ЕС в знак протеста против украинского закона "Об образовании".