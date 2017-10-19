Адвокат Януковича не встретился со своим клиентом, будет просить о переносе заседания суда

Государственный адвокат экс-президента Виктора Януковича Максим Герасько будет просить Оболонский районный суд г.Киева о переносе заседания по обвинению В.Януковича в государственной измене в связи с тем, что не встретился со своим клиентом и, соответственно, не может в полной мере представлять его интересы в суде.

"Я не имею права действовать вопреки желанию клиента или не согласовав с ним правовую позицию. Поэтому невозможно продолжать рассмотрение дела, пока правовая позиция не будет согласована", - сказал адвокат журналистам в четверг в Киеве перед заседанием суда.

М.Герасько сообщил, что в ходе поездки в РФ он так и не встретился с В.Януковичем. "Я не мог уведомить заранее своего клиента о приезде… Поэтому не застал его на месте. Но я выяснил, где он живет, это официальный адрес, по которому должны быть направлены повестки почтой в порядке международно-правовой помощи", - рассказал адвокат.

Он добавил: "Я поговорил с охраной, мне сообщили, что он (В.Янукович – ИФ) действительно там проживает, но в то время, когда я там был, его не было".

Также он сообщил, что сделал ряд адвокатских запросов на территории РФ.

"Считаю, что встреча (с В.Януковичем – ИФ) должна состояться, надеюсь, что она в дальнейшем будет. Я оставил свои координаты и надеюсь, что мой клиент свяжется со мной", - отметил М.Герасько.

То есть, как пояснил адвокат, он будет просить суд отложить слушания до того момента, пока не будет согласована позиция защиты с В.Януковичем.

"Любой адвокат скажет, что несогласованная правовая позиция с клиентом – это нарушение права на защиту… А то, что прокуратура постоянно куда-то спешит – считаю, что это нарушение закона", - подытожил он.