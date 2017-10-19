Представители составившей "российское досье" на Трампа компании отказались от показаний в Конгрессе США

Партнеры компании Fusion GPS, составившей досье с неподтвержденными обвинениями в адрес президента Дональда Трампа о якобы связях с Россией, отказались выступать перед комитетом по разведке Конгресса США накануне, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты, Питер Фритч и Томас Катан, являющиеся партнерами Fusion GPS, отказались отвечать на вопросы членов комитета, сославшись на конституционное право не давать показания против самих себя.

"Ни один американец не обязан сталкиваться с унижением. Ни один американец не обязан упрашивать Конгресс соблюдать его конституционные права", - заявил представитель Fusion GPS.

Компрометирующее президента США досье было составлено сотрудниками компании Fusion GPS, а также при помощи представителя спецслужб Великобритании, в нем указана неподтвержденная информация о связях президента США с Москвой. В компании отказываются раскрывать имена авторов досье.

Компания Fusion GPS была основана бывшими журналистами The Wall Street Journal Питером Фритчем, Томасом Катаном и Гленном Симпсоном в 2009 году.

В настоящее время в США идет расследование дела о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США 2016 года, а также проверка предполагаемых связей между членами предвыборного штаба Д.Трампа с российскими властями.