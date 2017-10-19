События

13:08 19.10.2017

Представители составившей "российское досье" на Трампа компании отказались от показаний в Конгрессе США

Партнеры компании Fusion GPS, составившей досье с неподтвержденными обвинениями в адрес президента Дональда Трампа о якобы связях с Россией, отказались выступать перед комитетом по разведке Конгресса США накануне, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты, Питер Фритч и Томас Катан, являющиеся партнерами Fusion GPS, отказались отвечать на вопросы членов комитета, сославшись на конституционное право не давать показания против самих себя.

"Ни один американец не обязан сталкиваться с унижением. Ни один американец не обязан упрашивать Конгресс соблюдать его конституционные права", - заявил представитель Fusion GPS.

Компрометирующее президента США досье было составлено сотрудниками компании Fusion GPS, а также при помощи представителя спецслужб Великобритании, в нем указана неподтвержденная информация о связях президента США с Москвой. В компании отказываются раскрывать имена авторов досье.

Компания Fusion GPS была основана бывшими журналистами The Wall Street Journal Питером Фритчем, Томасом Катаном и Гленном Симпсоном в 2009 году.

В настоящее время в США идет расследование дела о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США 2016 года, а также проверка предполагаемых связей между членами предвыборного штаба Д.Трампа с российскими властями.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава Facebook Messenger заявил о возможности использования приложения "российскими агентами" для влияния на выборы в США

Киев выражает протест в связи с решением продления ареста Павла Гриба до 4 января 2018 года

Генконсульство Украины в Ростове интересуется у российской стороны причинами задержания украинца

В РФ мэр посоветовал горожанам уехать на время ЧМ-2018 и не бить иностранцев

В Белом доме назвали угрозой безопасности блокироку закона об иммиграции

Гавайский суд заблокировал последнюю версию иммиграционного указа Трампа

В Турции освобождены жена и дочь сотрудника генконсульства США в Стамбуле, заподозренные в связях с исламским проповедником Гюленом

Глава дипломатии ЕС Могерини в ноябре приедет в Вашингтон для обсуждения соглашения по иранскому атому – СМИ

США перебросили к Корейскому полуострову спецподразделение по ликвидации высшего руководства противника

Сеул рассматривает новый план действий по борьбе с угрозами из Пхеньяна

ПОСЛЕДНЕЕ

Активистов у здания Рады стало больше, обстановка спокойная

Семьи погибших и пострадавшие в ДТП в Харькове получат по 20 тыс. грн матпомощи

Обыски проходят у представителей партии "Успишна Краина" по делу об ОПГ Клименко

Аваков после трагедии в Харькове призвал Раду ужесточить ответственность за нарушение ПДД

Три грузовика с "гуманитаркой" от МККК и один от посольства Швейцарии в Украине въехали в среду в ОРДЛО

Суд ЕС признал законным замораживание активов экс-президента Януковича и его сына

Боевики ОРДО вторые сутки препятствуют СММ ОБСЕ в наладке камеры на Донецкой фильтровальной станции

Суд арестовал виновницу смертельного ДТП в Харькове – Аваков

В акции под Радой принимают участие около 700 человек – МВД

До 70 афганских военных стали жертвами атаки талибов на юге страны – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА