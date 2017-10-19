Аваков после трагедии в Харькове призвал Раду ужесточить ответственность за нарушение ПДД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает Верховную Раду без промедлений принять законодательные изменения, которые позволят ввести в действие процедуру видеофиксации нарушений правил дородного движения (ПДД) и ужесточить наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде.

"Считаю, что пора завершить общественную дискуссию по поводу резкого ужесточения мер против нарушителей на дорогах. Необходимо немедленно, до конца текущего года, принять находящиеся в парламенте и правительстве законодательные акты, позволяющие ввести в действие повсеместное применение процедур автоматической видеофиксации нарушений и жесткие штрафы", - написал А.Аваков в четверг на своей страничке в соцсети Фейсбук.

Также он отметил необходимость "радикального ужесточения наказания за вождение автомобилей в пьяном виде".

"Я прошу парламент в ближайшие недели дать МВД этот инструмент регулирования. Все поправки и уточнения к действующим законам, позволяющие реально радикально остановить "войну на дорогах", уже нами внесены и согласованы с профильным комитетом Верховной Рады", - подытожил А.Аваков.

Министр напомнил, что в 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибли 3 тыс. 187 человек, травмировано 32 тыс. 079 человек, а за 9 месяцев 2017 года на украинских дорогах погибло 2 тыс. 317 и травмировано 25 тыс. 082 сограждан.

Как сообщалось, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар ул.Сумская и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой парень), остальные были доставлены в медучреждения.